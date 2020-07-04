Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство России одобрило выделение 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте кабмина.
2 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит дополнительно более 3,5 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом.
Он напомнил, что выплаты продлеваются на два месяца. Таким образом, общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.
Владимир Путин заявил, что все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранят в июле и августе. Поскольку выплаты будут рассчитываться с учетом отпускных, регионы получат дополнительные средства.
23 июня президент России выступил с телеобращением к гражданам и рассказал, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса. Глава государства отметил, как граждане страны ответственно относились к требованиям властей.
Мишустин поручил сразу доводить выплаты до медиков, борющихся с COVID-19
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