Кабмин одобрил выделение средств на стимулирование работающих с COVID-19 медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российское правительство одобрило проект о выделении из резервного фонда бюджетных ассигнований на стимулирование сотрудников Минздрава, которые борются с COVID-19, говорится на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", – говорится в сообщении.

Как отмечается, этот проект позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения коронавируса на территории страны.

2 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит дополнительно более 3,5 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом.

Он напомнил, что выплаты продлеваются на два месяца. Таким образом, общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.

Владимир Путин заявил, что все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранят в июле и августе. Поскольку выплаты будут рассчитываться с учетом отпускных, регионы получат дополнительные средства.

23 июня президент России выступил с телеобращением к гражданам и рассказал, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса. Глава государства отметил, как граждане страны ответственно относились к требованиям властей.

