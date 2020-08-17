Кабмин предложит продлить выплаты медикам за работу с COVID-19 – Мишустин

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Правительство планирует выступить с предложением продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, работающих с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он заверил, что предложения в скором времени будут направлены президенту России Владимиру Путину.

"Мы доложим президенту соответствующие предложения, и уверен, что их поддержат, – о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", – передает РИА Новости слова Мишустина.

Свое заявление премьер сделал в ходе посещения онкодиспансера в Магадане. Врачи выразили благодарность за меры поддержки со стороны государства. Медики попросили передать благодарность президенту Владимиру Путину.

"Это в первую очень надо вам сказать спасибо – врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных", – отметил Мишустин.

Он добавил, что и выплаты региональных надбавок врачам будут продолжаться до декабря.

Ранее Мишустин заявил, что массовый выпуск российской вакцины от коронавируса позволит снизить риски заболевания среди медицинских работников. Он также отмечал, что выплаты являются не единственной мерой поддержки врачей на данный момент.