В Москве зафиксирован рекорд новых случаев COVID-19 с середины мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве подтвержден 4501 новый случай COVID-19, это самый высокий показатель с середины мая, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что число новых случаев коронавируса за неделю выявлено на 46% больше, чем за предыдущую. За сутки в больницы доставили 994 человека, за неделю госпитализировали на 12% больше, чем за предыдущую.

На искусственной вентиляции легких в столичных больницах находятся 275 человек.

"10,9% среди заболевших – дети, 43,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, еще 11,7% – от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ зафиксировали максимальный показатель случаев заражения COVID-19 за сутки – 383 359 заболевших. По данным организации, предыдущий рекорд был установлен накануне – 350 766 заболевших за сутки.

Главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса, и дал советы пациентам из группы риска.

По его словам, есть две основные группы риска: люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом.