В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 20%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки выявили 4 610 новых случаев коронавируса. За неделю прирост составил 20 процентов. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Отмечается, что 1 020 пациентов с COVID-19 за последние 24 часа госпитализировали. Всего в больницы Москвы за неделю поступило на 15,5 процента человек больше, чем за предыдущую. На аппаратах ИВЛ при этом находятся 333 пациента.
Среди заболевших 42,8 процента составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3 процента – от 46 до 65 лет, 9,8 процента – от 66 до 79 лет. Кроме этого, 4,6 процента пациентов – люди старше 80 лет, дети составляют 13,5 процента.
В Оперштабе также подчеркнули важность соблюдения домашнего режима москвичам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.
В России за последние сутки обнаружили 15 099 новых случаев коронавируса. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 3 996 (26,5 процента) человек.
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1 654. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, составило до 273 881.
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