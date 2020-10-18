Еще 1 654 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1 654. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что победивших болезнь в городе становится все больше.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 273 881", – отметила Ракова.

Отмечается, что после прохождения лечения все пациенты получают соответствующие рекомендации от врачей. Кроме того, специалисты проводят исследования для того, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека.

Также выздоровевшие в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. При этом у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

Тем, кто переборол коронавирусом, предлагается стать социальными волонтерами и помогать тем, кто борется с инфекцией на дому.

Вся подробная информация доступна по телефону: 8 (495) 870-45-16. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что москвичей, которые вернулись в Россию из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на миллион рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 2 179 уведомлений о явке для составления протоколов об административных правонарушениях.

В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

