В Минздраве рассказали, у кого хуже вырабатываются антитела к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Хуже всего антитела к коронавирусу вырабатываются у людей старше 70 лет. Еще сложности будут у людей, находящихся в постоянном стрессе или имеющих проблемы с алкоголем, приводит ТАСС заявление главы Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.
"У пожилых, естественно, 70-80+, как правило, по понятным причинам у них все хуже, в том числе и антитела хуже вырабатываются. Безусловно, те, кто злоупотребляет алкоголем, в первую очередь этаноловым спиртом, в любом количестве он токсичен для размножающихся клеток", – сообщил академик РАН.
Частое употребление алкоголя в период вакцинации отрицательно влияет также на Т-клеточный иммунитет, обращает внимание глава центра.
Как подчеркнул Гинцбург, на выработке антител сказываются цитостатические препараты.
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