В Минздраве рассказали, у кого хуже вырабатываются антитела к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Хуже всего антитела к коронавирусу вырабатываются у людей старше 70 лет. Еще сложности будут у людей, находящихся в постоянном стрессе или имеющих проблемы с алкоголем, приводит ТАСС заявление главы Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

"У пожилых, естественно, 70-80+, как правило, по понятным причинам у них все хуже, в том числе и антитела хуже вырабатываются. Безусловно, те, кто злоупотребляет алкоголем, в первую очередь этаноловым спиртом, в любом количестве он токсичен для размножающихся клеток", – сообщил академик РАН.

Частое употребление алкоголя в период вакцинации отрицательно влияет также на Т-клеточный иммунитет, обращает внимание глава центра.

Как подчеркнул Гинцбург, на выработке антител сказываются цитостатические препараты.

В РФ за последние сутки выявили 16 319 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 1 431 635 случаев COVID-19.

Ранее в России не обнаружили неизвестных штаммов коронавируса. В Роспотребнадзоре пояснили, что у SARS-CoV-2 невысока интенсивность накопления мутаций.