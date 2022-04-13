Эксперт объяснил, зачем нужен новый свод правил русской орфографии

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В написании нового свода правил русской орфографии не происходит никаких революций или реформ. Проект не вносит изменений в орфографию, сообщает радио КП.
Главный редактор сайт "Грамота.ру" Владимир Пахомов рассказал, что в результате реализации проекта получится свод основных правил с более точными формулировками и современными речевыми примерами.
По его словам, в базовых правилах не описаны некоторые разделы. Они будут в полном своде, который подготовят в Институте русского языка РАН. В конце 2023 года проект вынесут на общественное обсуждение.
"Главный вопрос, конечно, зачем это нужно. Это нужно, потому что тот свод правил, по которому мы живем до сих пор, был принят еще в 1956 году и не охватывает многие новые слова и типы слов. Все это теперь войдет в обновленный свод правил, и слово "естественно-научный", которое мы уже много десятилетий пишем через дефис, будем продолжать писать так же, только не с опорой на академический словарь, а с опорой на полный свод правил", – отметил Пахомов.
Он добавил, что в учебниках никаких изменений не будет, так как все правила и исключения останутся. По его словам, появятся более полные, подробные и точные формулировки правил.
Ранее министерство просвещения РФ разработало проект уточняющих правил русского языка, затрагивающий некоторые нормы. Он состоит из четырех глав, которые посвящены нюансам написания в словах некоторых гласных и согласных, твердого и мягкого знаков, буквы "й", а также "традиционному написанию" и "морфолого-графическим аналогам".
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии
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