Минобрнауки учредило стипендии для студентов, относящихся к коренным малочисленным народам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство образования и науки РФ учредило 10 ежегодных именных стипендий по 10 тысяч рублей для студентов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока и обучающихся в подведомственных вузах. Данный приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, стипендии будут выплачиваться начиная с 1 сентября 2022 года. Претендовать на выплаты смогут учащиеся второго и последующих курсов бакалавриата, магистратуры и специалитета.

Кандидаты на стипендию должны иметь значимые успехи и достижения в изучении языков и культур малочисленных народов, научно-исследовательской деятельности, направленной на сохранение самобытной культуры, традиций и обычаев, организации культурно-просветительских мероприятий, освещающих традиционный образ жизни таких народов и помогающих расширению доступа населения к их культурным ценностям.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ планирует утвердить стипендию для студентов, которые являются победителями международных олимпиад.

До этого председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о необходимости увеличить стипендию студентам, обучающимся по приоритетным для экономики профессиям. Он уточнил, что данная работа уже ведется совместно с Минобрнауки и Минфином.

