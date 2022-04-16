Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ на портале Госуслуг. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что услуга доступна по всей России. Чтобы получить результаты нужно будет авторизоваться на портале и в разделе "Документы" открыть подраздел "Образование". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.