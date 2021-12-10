Сайт Москва 24 запустил спецпроект, посвященный буллингу

Фото: Москва 24

Сайт Москва 24 запустил спецпроект, посвященный борьбе с буллингом.

Согласно данным ВЦИОМ, с травлей в школе сталкивались 38% россиян, а с агрессией на работе – 32%. Буллингом считаются непристойные шутки, оскорбления, угрозы, избиения и другие способы психологического или физического воздействия.

Нередко от травли страдают новые в коллективе люди, а также те, кто отличается от большинства людей. Поводом для буллинга может послужить необычная внешность или имя, цвет волос или кожи, худоба или полнота, замкнутость или нестандартное хобби. Продолжительная травля провоцирует эмоциональные травмы, а иногда приводит к печальным последствиями.

Целью спецпроекта является остановка буллинга. В его рамках будут рассказаны истории тех, кто подвергался травле, а также даны советы, как защитить себя от словесной агрессии.

В проекте приняли участие известные музыканты, актеры и стендап-комики.

