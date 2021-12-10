Сайт Москва 24 запустил спецпроект, посвященный буллингу

Фото: Москва 24
Сайт Москва 24 запустил спецпроект, посвященный борьбе с буллингом.
Согласно данным ВЦИОМ, с травлей в школе сталкивались 38% россиян, а с агрессией на работе – 32%. Буллингом считаются непристойные шутки, оскорбления, угрозы, избиения и другие способы психологического или физического воздействия.
Нередко от травли страдают новые в коллективе люди, а также те, кто отличается от большинства людей. Поводом для буллинга может послужить необычная внешность или имя, цвет волос или кожи, худоба или полнота, замкнутость или нестандартное хобби. Продолжительная травля провоцирует эмоциональные травмы, а иногда приводит к печальным последствиями.
Целью спецпроекта является остановка буллинга. В его рамках будут рассказаны истории тех, кто подвергался травле, а также даны советы, как защитить себя от словесной агрессии.
В проекте приняли участие известные музыканты, актеры и стендап-комики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: