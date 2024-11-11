Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом

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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял внесенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом сообщает ТАСС.

Данный документ традиционно вносится Россией и принимается с 2005 года. Он состоит из 74 пунктов, среди которых осуждение всех попыток пересмотра истории Второй мировой войны и героизации нацистских символов и деятелей. Кроме того, в резолюции содержится поправка, указывающая на стремление России использовать борьбу с неонацизмом как одно из обоснований для спецоперации на Украине.

В этом году документ поддержали 116 стран, 11 воздержались и 54 проголосовали против.

Среди проголосовавших против резолюции были, в том числе, Германия, США, Украина, Япония, Франция, Польша, Канада, Литва, Эстония.

Ранее Владимир Путин назвал священной для РФ память о победе над нацизмом во Второй мировой войне. Глава государства назвал принципиальной позицию России и российского общества в вопросе верности урокам и памяти о Второй мировой войне.