Российская теннисистка Шнайдер обошла в рейтинге WTA Касаткину

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Российская теннисистка Диана Шнайдер обошла в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарью Касаткину, которая ранее решила представлять Австралию на соревнованиях. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на сайт WTA.

Согласно рейтингу организации, Шнайдер поднялась на 13-ю позицию, набрав 2 913 очков. Касаткина же потеряла две позиции и теперь занимает 14-е место с 2 741 очком.

При этом первую строчку занимает спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко, которая набрала 10 541 очко, а следом за ней расположилась теннисистка из Польши Ига Свентек, 7 470 очков.

Тем временем Мирра Андреева, первая ракетка России, сохранила свою позицию на 7-м месте с результатом 4 775 очков. В топ-100 рейтинга также входят Людмила Самсонова (2 150 очков), Екатерина Александрова (1 913 очков), Анна Калинская (1 622 очка), Анастасия Потапова (1 384 очка) и другие россиянки.

О смене спортивного гражданства Касаткиной стало известно в конце марта. В социальных сетях спортсменка написала, что ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) было принято австралийским правительством.

По словам теннисистки, решение далось ей нелегко. Вместе с тем она поблагодарила свою семью, тренеров и всех, кто поддерживал ее на протяжении теннисной карьеры.