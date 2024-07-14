Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале Зарубина.

При этом, как заявил Песков, НАТО хочет оставаться врагом РФ и напрямую демонстрирует это.

"Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО. Наоборот, альянс четко сказал, что Украина будет в НАТО", – подчеркнул он.

Эти заявления, по его словам, говорят о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченность России, поэтому никаких предпосылок для начала переговоров пока нет.

"Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом", – подытожил Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним вопросы урегулирования конфликта на Украине. Орбан отметил, что хорошей новостью дня является то, что экс-президент США "собирается решить эту проблему".

До этого Трамп заявил, что в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток. Как пишут СМИ, бывший американский лидер обдумывает сделку с Владимиром Путиным по поводу того, какие страны смогут присоединиться к Альянсу в обозримом будущем.

