Шольц заявил, что ФРГ делает все, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну РФ и НАТО

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Германия принимает решения таким образом, чтобы конфликт между Москвой и Киевом не перерос в войну России с НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает "Газета.ру".

По словам канцлера, все решения немецких властей взвешены. Также он пообещал, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину. При этом Шольц не исключил возможности участия России в следующей конференции по Украине.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен ранее заявил, что нерешительная позиция Шольца по Украине делает его "канцлером вечной войны". По мнению экс-генсека Альянса, Шольц является нерешительным политиком из-за отказа передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus и сомнений при принятии решения о поставках танков Leopard.

Желание Шольца позиционировать себя как "канцлера мира" ведет лишь к затягиванию конфликта, уверен Расмуссен. Бывший генсек НАТО считает, что Германия должна поставить Украине Taurus и снять все ограничения на использование переданного оружия.

Шольц до этого отметил, что Германия дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. По его словам, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.