Экс-генсек НАТО назвал Шольца "канцлером вечной войны"

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Нерешительная позиция канцлера Германии Олафа Шольца по Украине делает его "канцлером вечной войны". Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью немецкой телекомпании n-tv.

По мнению экс-генсека Альянса, Шольц является нерешительным политиком из-за отказа передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus и сомнений при принятии решения о поставках танков Leopard.

Рассмусен считает, что желание Шольца позиционировать себя как "канцлера мира" ведет лишь к затягиванию конфликта.

"Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны", – заявил он.

Бывший генсек НАТО считает, что Германия должна поставить Украине Taurus и снять все ограничения на использование переданного оружия.

Ранее Шольц заявил, что Германия дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. По его словам, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.