Дмитрий Дибров впервые высказался о скандальном видео с расстегнутой ширинкой

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал скандальное видео, на котором его запечатлели с расстегнутой ширинкой. Об этом сообщает "Радио 1".

В ходе трансляции на платформе Twitch телеведущий объяснил, что просто забыл застегнуть ширинку. По его словам, на тот момент он не находился в публичном пространстве, а пересаживался в автомобиль и помогал незнакомке выйти из него.

На то, что ширинка расстегнута, Дибров обратил внимание только после того, как сел в машину. Он также рассказал, что этим видео его шантажировали неизвестные, которые требовали денег за то, чтобы не публиковать запись в Сети, однако телеведущий отказался.

Ранее стало известно, что Дибров выставил на продажу особняк в деревне Лапино в Одинцовском районе площадью 1 200 квадратных метров. Приобрести его можно за 570 миллионов рублей.

Адвокат телеведущего Александр Добровинский рассказал, что Диброву надоело ездить из Москвы в область и он принял решение жить в городе.

