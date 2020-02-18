Завершены работы по интеграции станций Тушинская МЦД и метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты завершили работы по интеграции станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии метро и одноименной станции МЦД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Уточняется, что пересадка осуществляется в крытом контуре, расстояние между станциями составляет 125 метров.

"Для того чтобы сделать пересадку более комфортной, между станциями метро и МЦД нашими коллегами из ОАО "РЖД" был установлен навес. Теперь пересадка осуществляется по типу "сухие ноги", переход стал более удобным для пассажиров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что к запуску МЦД над выходами из метро установили два навеса "Огни города". При их монтаже полностью заменили кровлю и двери. Также были установлены специальные обогреватели, благодаря которым не образуется наледь зимой.

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.