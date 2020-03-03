Проект о праве электронного обжалования автоштрафов приняли в ГД

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В Госдуме в первом чтении приняли проект закона о праве обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения через сайт госуслуг.

"Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Единый портал госуслуг", – приводит Агентство "Москва" слова спикера ГД Вячеслава Володина.

По его словам, данная инициатива призвана избавить граждан от необходимости личного обращения в уполномоченные органы, что позволит упростить подобную процедуру и сделать ее общедоступной.

"Водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении", – добавил Володин.

Также сообщается, что законопроектом установится единый порядок обжалования штрафных постановлений по всей стране. При этом будет все равно, кем вынесено постановление о штрафе – ГИБДД или специализированным учреждением.

Ранее сообщалось о том, что Минюст намерен пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП. Замминистра Денис Новак объяснил, что главная цель нового КоАП не фискальная – проект призван обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.