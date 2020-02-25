Регионам оставят право самим решать вопрос дневных "часов тишины"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова предложила оставить за регионами право самим решать вопрос введения "часов тишины" в дневное время. Речь идет о предложении штрафовать граждан за шум с 13:00 до 15:00, сообщает Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что по мнению членов Совфеда, необходимо эту норму оставить на уровне субъектов РФ, чтобы они самостоятельно принимали решения о том, как комфортно применять им эту норму и какие часы были бы часами тишины. Возможность установления штрафов также должна остаться на уровне субъекта, добавила сенатор.

Рукавишникова добавила, что регионы при принятии таких решений учитывают мнения жителей, проживающих на данной территории, климатические, географические, религиозные и иные особенности, которые есть у субъектов.

Депутаты Госдумы ранее предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей в ночное время. Согласно поправкам в КоАП и Жилищный кодекс, в жилых домах по всей стране хотят запретить шуметь с 23:00 до 7:00. Штрафы для шумных соседей составят от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей.

Правда, наказывать смогут только за систематические нарушения – более двух раз в месяц. Кроме того, "запретным шумом" не будут считаться звуки от обычной жизнедеятельности человека, такие как крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и тому подобное.