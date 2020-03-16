Эксперты рассказали, как законно убрать с улиц промоутеров с мегафонами

В столице неизвестный обстрелял девушек, которые с помощью громкоговорителя зазывали покупателей в магазин. Промоутеры сильно не пострадали, при этом на стрелка уже завели уголовное дело. Сообщается, что подозреваемый в нападении был задержан. Разбираемся в ситуации и рассказываем, как уладить конфликт с шумными заведениями возле дома цивилизованным способом.

Шумные зазывалы?

15 марта в Люблине на улице Краснодарской мужчина обстрелял из пневматического оружия двух промоутеров. К счастью, девушки серьезно не пострадали: одной из них пуля попала в капюшон, а второй – в ногу. Медицинская помощь им не потребовалась. Тем не менее, по словам очевидца событий, девушке, которой выстрел угодил в ногу, было по-настоящему больно.





очевидец На самом деле, ходить она не могла. Она упала и сидела, ей было очень больно.

В свою очередь, местный житель рассказал, что промоутеры не меньше недели, в том числе и в выходные дни, в мегафон зазывали покупателей. Причем горожане, по его словам, подходили и жаловались на громкую рекламу, а кто-то даже вызывал полицию.

"С 10 утра и целый день это монотонное зазывание, объявления, всякие поздравления с покупкой и так далее. Окно невозможно открыть. Как-то это все, мягко говоря, надоедает", – пожаловался он.

После инцидента, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". В СМИ также появились сообщения, что подозреваемого в нападении мужчину удалось задержать. Якобы он признался, что надоедливая реклама довела его до того, что он взялся за оружие.

Нападение на промоутеров Люблине – это не первый подобный случай в столице. В январе 2016 года москвич Сергей Галахов расстрелял из охотничьего ружья 25-летнюю девушку, рекламировавшую магазин меховых изделий с помощью громкоговорителя. От полученных ранений она погибла на месте. Свой поступок Галахов объяснил так: "Находясь в депрессии, услышал раздражающие крики, выстрелил, в чем глубоко раскаиваюсь". Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства и отправил его в тюрьму на 12 лет. Кроме того, Галахова обязали оплатить потерпевшей стороне материальный и моральный вред.



По законам Дикого Запада?

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что любые конфликты следует улаживать законными и цивилизованными методами.

"Оружие – это вещь, которая нужна для защиты, а не для нападения. Вопросы нужно решать по закону. Не надо превращать нашу жизнь в киношный Дикий Запад", – пояснил он.

По словам эксперта, если местный житель был недоволен громкой рекламой, то ему сначала следовало проверить, законна ли такая деятельность, а затем обратиться к администратору магазина, который нанял промоутеров.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если это обращение не дает эффекта, то обращаться в полицию, в Роспотребнадзор, в ФАС и в прокуратуру.

В свою очередь, член коллегии адвокатов "Шериев и партнеры" Кирилл Яковлев пояснил Москве 24, что если объявления звучат днем, то подобная реклама не является нарушением закона. Однако это не означает, что жителям не стоит жаловаться на шумных промоутеров.

"Есть жизнь в большом городе, шум машин, рекламные объявления. Одно и то же может надоедать, но это не значит, что что-то нарушается. При этом можно написать жалобу в прокуратуру, районный отдел полиции, окружную полицию. Если "шумят" не по закону, то полиция должна возбудить административное дело", – подчеркнул адвокат.





Кирилл Яковлев адвокат Если жителя раздражает лишний или громкий звук, он ни в коем случае не должен применять физическую силу. Есть телефон, смело звоните и жалуйтесь, можно написать заявление на администратора магазина.

При этом Гринин предположил, что если промоутеров не останавливает закон, то нужно требовать изменения норм в законе о тишине.

"Надо пытаться менять законы, обращаться к депутатам, требовать внесения поправок и так далее. Если многим людям это мешает, то это нужно менять", – заключил он.

Согласно действующему в столице закону о тишине, с 23:00 до 7:00 запрещаются любые действия, которые сопровождаются громкими звуками. Нельзя использовать пиротехнику, кричать, свистеть, петь и слушать громкую музыку. Под запрет попадают звуки автомобильной сигнализации, строительные и ремонтные работы, а также любые другие действия, которые нарушают тишину. Для граждан штраф за нарушение этих норм составляет от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от четырех тысяч до восьми тысяч рублей, для юридических лиц – от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. При этом в столице уже предлагалось внести поправки в закон о тишине касаемо использования громкоговорителей в коммерческих целях. В Госдуме также предлагали ограничить громкость мегафонов регламентом Роспотребнадзора, чтобы он был не выше 40 дБ.



Анатолий Федотов, Мария Ефимова