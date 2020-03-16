Эксперты рассказали, как законно убрать с улиц промоутеров с мегафонами

В столице неизвестный обстрелял девушек, которые с помощью громкоговорителя зазывали покупателей в магазин. Промоутеры сильно не пострадали, при этом на стрелка уже завели уголовное дело. Сообщается, что подозреваемый в нападении был задержан. Разбираемся в ситуации и рассказываем, как уладить конфликт с шумными заведениями возле дома цивилизованным способом.
Шумные зазывалы?
15 марта в Люблине на улице Краснодарской мужчина обстрелял из пневматического оружия двух промоутеров. К счастью, девушки серьезно не пострадали: одной из них пуля попала в капюшон, а второй – в ногу. Медицинская помощь им не потребовалась. Тем не менее, по словам очевидца событий, девушке, которой выстрел угодил в ногу, было по-настоящему больно.
В свою очередь, местный житель рассказал, что промоутеры не меньше недели, в том числе и в выходные дни, в мегафон зазывали покупателей. Причем горожане, по его словам, подходили и жаловались на громкую рекламу, а кто-то даже вызывал полицию.
"С 10 утра и целый день это монотонное зазывание, объявления, всякие поздравления с покупкой и так далее. Окно невозможно открыть. Как-то это все, мягко говоря, надоедает", – пожаловался он.
После инцидента, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". В СМИ также появились сообщения, что подозреваемого в нападении мужчину удалось задержать. Якобы он признался, что надоедливая реклама довела его до того, что он взялся за оружие.
Свой поступок Галахов объяснил так: "Находясь в депрессии, услышал раздражающие крики, выстрелил, в чем глубоко раскаиваюсь". Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства и отправил его в тюрьму на 12 лет. Кроме того, Галахова обязали оплатить потерпевшей стороне материальный и моральный вред.
По законам Дикого Запада?
Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что любые конфликты следует улаживать законными и цивилизованными методами.
"Оружие – это вещь, которая нужна для защиты, а не для нападения. Вопросы нужно решать по закону. Не надо превращать нашу жизнь в киношный Дикий Запад", – пояснил он.
По словам эксперта, если местный житель был недоволен громкой рекламой, то ему сначала следовало проверить, законна ли такая деятельность, а затем обратиться к администратору магазина, который нанял промоутеров.
В свою очередь, член коллегии адвокатов "Шериев и партнеры" Кирилл Яковлев пояснил Москве 24, что если объявления звучат днем, то подобная реклама не является нарушением закона. Однако это не означает, что жителям не стоит жаловаться на шумных промоутеров.
"Есть жизнь в большом городе, шум машин, рекламные объявления. Одно и то же может надоедать, но это не значит, что что-то нарушается. При этом можно написать жалобу в прокуратуру, районный отдел полиции, окружную полицию. Если "шумят" не по закону, то полиция должна возбудить административное дело", – подчеркнул адвокат.
При этом Гринин предположил, что если промоутеров не останавливает закон, то нужно требовать изменения норм в законе о тишине.
"Надо пытаться менять законы, обращаться к депутатам, требовать внесения поправок и так далее. Если многим людям это мешает, то это нужно менять", – заключил он.
При этом в столице уже предлагалось внести поправки в закон о тишине касаемо использования громкоговорителей в коммерческих целях. В Госдуме также предлагали ограничить громкость мегафонов регламентом Роспотребнадзора, чтобы он был не выше 40 дБ.
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