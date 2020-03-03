Комитет Госдумы предлагает ограничить громкость звуковой рекламы на улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи выступили с инициативой в отношении звуковой рекламы. Речь идет о продвижении услуг на улице, рассказал Агентству "Москва" заместитель председателя комитета Андрей Свинцов.

"Можно ограничить громкость громкоговорителя, например, каким-то регламентом Роспотребнадзора, чтобы он был не выше, предположим, 40 дБ или около", – считает Свинцов.

По его словам, остается понять уровень шума, вызываемый подобным видом рекламы. Например, промоутер способен и без усиления звука громко кричать, завлекая прохожих, напомнил российский депутат.

Политик отметил, что вводить полный запрет на звуковую рекламу на улице не стоит. Подобный законопроект Свинцов поддерживать бы не стал. Сейчас за нарушение спокойствия предпринимателя можно привлекать к ответственности в соответствии с действующим законом о тишине.

Ранее в Госдуме предложили запретить приучать детей к веганству.

