В Госдуме отреагировали на идею запретить песни с упоминанием алкоголя

Фото: Агентство"Москва"/Андрей Никеричев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал абсолютно популистским заявление Владимира Жириновского о необходимости полностью исключить любую явную или скрытую пропаганду алкоголя из песен на радио.

"Никакого смысла в этом не вижу, на мой взгляд, абсолютно популистское заявление, которое не имеет за собой ни последствий, ни даже вариантов реализации", – заявил Шолохов.

Ранее Владимир Жириновский заявил о необходимости пресекать любое упоминание алкоголя в песнях. По мнению лидера ЛДПР, подобная пропаганда алкогольной продукции "отпечатывается в памяти".

"Говорить публично или петь о выпивке – это должно быть абсолютно неприличным. Молодежь уже пьет значительно меньше, так зачем мы их заставляем обратить внимание на алкоголь?" – возмутился Жириновский.