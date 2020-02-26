Служебное расследование проведут в Перми из-за "алкогольной песни" в детском саду

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Перми проведут служебное расследование в связи с песней, вошедшей в праздничную программу одного из детских садов, в которой звучат слова "Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, – отравилися", сообщает "59.ру" со ссылкой на городской департамент образования.

"В программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использовать в учебном процессе. Контроль за реализацией программы и, в частности, за использованием музыкальных композиций обеспечивает методист и музыкальный руководитель детского сада", – сообщили в ведомстве.

Служебное расследование инициировала заведующая образовательным учреждением. Ответственных за проведение мероприятия могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Ранее председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал прекратить на радио ротацию песен с упоминанием алкоголя.

Он уверен, что граждане, услышав по радио связанные с алкоголем песни, могут решить, что его употребление является для народа нормой.