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Происшествия

15:47

Служебное расследование проведут в Перми из-за "алкогольной песни" в детском саду

происшествия

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Перми проведут служебное расследование в связи с песней, вошедшей в праздничную программу одного из детских садов, в которой звучат слова "Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, – отравилися", сообщает "59.ру" со ссылкой на городской департамент образования.

"В программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использовать в учебном процессе. Контроль за реализацией программы и, в частности, за использованием музыкальных композиций обеспечивает методист и музыкальный руководитель детского сада", – сообщили в ведомстве.

Служебное расследование инициировала заведующая образовательным учреждением. Ответственных за проведение мероприятия могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Ранее председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал прекратить на радио ротацию песен с упоминанием алкоголя.

Он уверен, что граждане, услышав по радио связанные с алкоголем песни, могут решить, что его употребление является для народа нормой.

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