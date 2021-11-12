Ветеринары назвали склонные к диабету породы кошек и собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Некоторые породы собак и кошек сильнее подвержены риску развития сахарного диабета, рассказали Москве 24 в столичном комитете ветеринарии.
По данным специалистов, к этому заболеванию среди собак более всего склонны пудели, таксы и шпицы, среди кошек – персидские и тайские, причем коты болеют гораздо чаще, чем кошки.
Также стоит обратить внимание, что угроза развития диабета значительно возрастает после достижения питомцем пятилетнего возраста. Эксперты советуют регулярно посещать ветеринара, поскольку без лечения данное заболевание может повлечь самые серьезные осложнения.
Дисциплинированное выполнение рекомендаций врача продлит питомцу жизнь и обеспечит ему условия для полноценной жизни, напомнили в комитете.
Ранее специалисты объяснили, у каких собак возможно развитие инсульта. Так, в группу риска входят питомцы старше 7 лет. Кроме того, негативным фактором выступают сразу несколько заболеваний: сахарный диабет, ожирение, почечная недостаточность. Угрозу представляют и аутоиммунные заболевания.
Если говорить о породной предрасположенности, то чаще всего инсульты выявляют у чихуа-хуа, такс, цвергшнауцеров и мопсов.
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