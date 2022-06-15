В правительстве Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле села

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шестеро пострадавших в результате обстрела села Займище Брянской области находятся в удовлетворительном и стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В департаменте здравоохранения отметили, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей в районной больнице в Клинцах. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об обстреле села Займище сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз 14 июня. По его словам, были повреждены несколько жилых домов. При этом в результате обстрела пострадали шесть человек. У них были осколочные ранения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

