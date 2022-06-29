В Брянской области сбили украинский беспилотник

Фото: ТАСС/Александр Река

Беспилотный летательный аппарат ВСУ был сбит в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет", – отметил Богомаз.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области с украинского беспилотника.

По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

