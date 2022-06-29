Губернатор рассказал о сбитом под Курском беспилотнике ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который накануне сбили под Курском, был украинским Ту-141, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский "Стриж" Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", – написал Старовойт в телеграм-канале.

Накануне Старовойт заявил, что восточнее Курска российские военные сбили беспилотник ВСУ. По его словам, подразделения ВС РФ находятся на усиленном дежурстве.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области с украинского беспилотника. По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

