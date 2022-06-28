Курский губернатор сообщил о сбитом украинском беспилотнике

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Украинский беспилотник был сбит восточнее Курска. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, подразделения российских вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов") после обстрелов ВСУ территорий ДНР и ЛНР.

По данным следствия, военнослужащие 25–26 июня отдавали и исполняли приказы об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе ДНР, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР.

В результате обстрелов в ДНР получили ранения четверо мирных граждан. Один человек погиб после обстрелов ЛНР.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области с украинского беспилотника. По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.