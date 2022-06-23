Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Правоохранители вместе с органами государственной власти и местного самоуправления принимают необходимые меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

"В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению <...> установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что установленные меры не ограничивают права и свободы граждан. Там отметили, что таким образом повышается взаимодействие государственных органов по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что в Курской области еще на две недели продлили действие высокого уровня террористической опасности. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей региона к бдительности и попросил сообщать властям об оставленных сумках, подозрительных людях и группах лиц.

