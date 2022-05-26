Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму

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Высокий уровень террористической опасности будет действовать в пяти городских округах Крыма до 10 июня 2022 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов", – сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории республики сохраняется спокойная обстановка, ситуация контролируется правоохранительными органами и силовыми структурами.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении высокого уровня террористической опасности до 9 июня. Также он был продлен в Брянской и Курской областях.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

