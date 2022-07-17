Морской лев "пообщался" с серфингистами во Флориде

Во Флориде у серфингистов появилась неожиданная компания. К мальчику на доске максимально близко подплыл морской лев. Он положил ласту на серфборд и начал раскачиваться на волнах.

Ребенок на всякий случай решил отплыть подальше, однако животное, по всей видимости, не представляло опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

