В Краснодарском крае туристы засняли дельфинов у берега

У туристов в Краснодарском крае появилась возможность пообщаться с дельфинами. Очевидцы делятся кадрами морских обитателей, которые подплывают близко к берегу.

А в Крыму дельфин и вовсе помогал рыбаку ловить рыбу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

