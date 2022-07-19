Более трети россиян планируют ревакцинироваться от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Эксперты исследовательского центра "Зарплата.ру" узнали у 2 030 россиян о готовности к повторной вакцинации против коронавируса. Результаты исследования показали, что за ревакцинацию в России – 36% жителей.
Около 9% опрошенных планируют получить вторую дозу вакцины в ближайшее время, отмечается в исследовании.
Кроме того, причиной для повторной вакцинации для некоторых людей стал страх заразиться "Кентавром" – новым подвидом штамма "Омикрон". Поставить прививку для защиты от него собираются 45% респондентов.
Обезопасить себя и окружающих хотят еще 33% опрошенных. По данным исследования, треть людей намерена пройти повторную вакцинацию из-за частых контактов на работе. У 6% вакцинация является обязательным условием для профессиональной деятельности.
"Среди тех, кто планирует вакцинироваться впервые или повторно, больше всего сотрудников сфер образования, продаж, медицины, сфер услуг, промышленности, транспорта, банковской сферы, юриспруденции, строительства и IT", – привели слова исследователей в RT.
Около 8% участников опроса вакцинировались ради собственного спокойствия в путешествиях.
Ранее специалисты портала стопкоронавирус.рф заявили о снижении коллективного иммунитета у россиян с 16,6 до 14,3%. Эксперты уточнили, что вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в РФ прошли 88,8 миллиона человек. Вторую прививку в России сделали 93,3 миллиона жителей.
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