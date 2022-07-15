Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России за неделю снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Показатель упал с 16,6 до 14,3%, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Известно, что 88,8 миллиона россиян прошли вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Первую прививку от коронавируса получили более 93,3 миллиона жителей страны.

За прошедшие сутки в России выявили 4 457 новых случаев коронавируса. 860 заболевших пришлось на Москву.

Срочная медицинская помощь и лечение под наблюдением специалистов потребовалось 1 266 жителям РФ. Рост числа госпитализация зафиксировали в 36 регионах страны. Госпитализированных пациентов оказалось больше на 1,3%, чем сутками ранее.

Кроме того, эксперт предположил высокую вероятность всплеска коронавируса осенью. По словам иммунолога Николая Крючкова, волна может составить около 30% от "омикроновской". Эксперт уточнил, что ситуация с коронавирусом в России уже обострилась.