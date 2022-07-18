Иммунолог напомнил, где необходимо носить медицинскую маску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 напомнил, что на сегодняшний день снова имеет смысл носить маски в транспорте и в закрытых помещениях с большим количеством людей.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве госпитализировали с коронавирусом 122 человека. За 24 часа в городе выявили 926 новых случаев COVID-19, умерли 7 человек. Болезнь перебороли еще 554 человека. Помимо этого, в последнее время рост заболеваемости наблюдается в целом в мире, в частности в Европе и Турции. В Индии же был обнаружен подвид коронавируса BA.2.75.

По мнению Крючкова, рост заболеваемости в нашей стране идет "с запозданием". "Уже есть, идет процесс, он не дойдет до уровня "Омикрона" зимней волны, скорее всего, сильно не дойдет. Будет 30% от того уровня в пике в ближайшие два месяца", – говорит эксперт.

Для защиты от заражения иммунолог рекомендует начать носить маски.



Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Точно так же, как и раньше: носим маски в общественных закрытых помещениях с большим количеством людей и в транспорте. Ничего в этом плане не поменялось.

Кроме того, тем, у кого подходит срок, стоит пройти ревакцинацию. Повторно прививаться можно через шесть месяцев после предыдущей вакцинации от COVID-19, уточняет Крючков.

"Прививаться не по сезону (сейчас привязки к сезону такой нет, как при гриппе), а именно исходя из того, как давно человек провакцинировался и переболел. Максимальный срок – полгода. То есть полгода от момента заболевания коронавирусом или от момента вакцинации предшествующей", – подчеркнул эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что прилетающим из-за рубежа россиянам, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе, по-прежнему необходимо делать ПЦР-тестирование в течение трех дней после возвращения в страну.