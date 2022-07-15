Иммунолог назвал доминирующие штаммы коронавируса в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунолог Николай Крючков объяснил россиянам, какие штаммы коронавируса циркулируют в России. По его словам, доминирующей остается линия "Омикрона".
"С конца прошлого года доминирующая линия – это "Омикрон". То есть исходно в России преобладал его вариант BA.1, как и в других странах. Но продлилось это относительно недолго, на смену ему пришла линия BA.2, которая являлась более заразной. Сейчас BA.2, по официальным данным, пока еще превалирует над всеми остальными линиями в России, а в мире уже произошло смещение на BA.4 и BA.5 – подлинии коронавирусной инфекции", – объяснил специалист в ходе беседы с радио "Комсомольская правда".
В ближайшее время, по прогнозу эксперта, варианты BA.4 и BA.5 будут доминировать над BA.2. Новые подвиды "Омикрона" обладают той же патогенностью, как и первые два. Это объясняется одной линией подвидов.
Крючков также обратил внимание на то, что наиболее патогенным был штамм "Дельта". После его перехода на "Омикрон" патогенность снизилась.
Ранее Крючков спрогнозировал всплеск коронавируса осенью. Волна, по мнению эксперта, будет составлять примерно 30% от "омикроновской". Ситуация с коронавирусом уже обострилась, отметил иммунолог.
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