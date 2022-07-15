Иммунолог рассказал, сколько сохраняется иммунитет после штамма "Омикрон"

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Штамм "Омикрон" дает менее продолжительный иммунитет, чем вариант "Дельта". Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, до "Омикрона" коронавирус давал иммунитет на 6–9 месяцев, а сейчас он сохраняется максимум на полгода. Крючков отметил, что такой же результат дают и вакцины.

"Иммунитет после вакцины отличается качественно, но при этом по параметрам защиты и тот и другой хорошо работают. То есть в данном случае мы говорим не о защите от заражения, а в первую очередь о защите от развития тяжелых форм заболевания, попадания в реанимацию и летальных исходов", – пояснил специалист.

Он подчеркнул, что в этом случае эффективность вакцин составляет более 80% по "Омикрону" и 70–80% – по другим штаммам.



При этом Крючков добавил, что сейчас идет подъем заболеваемости. Эксперт спрогнозировал, что после этого будет спад количества зараженных, а в осенний период ожидается очередной подъем.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что число случаев COVID-19 будет увеличиваться в России с появлением новых линий "Омикрона". Однако, как уточнила Попова, новые подвиды штамма вируса не приводят к более тяжелому течению болезни и к увеличению госпитализаций.

