Эксперты рассказали об эффективности "ЭпиВакКороны" против поражения легких

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора
Эффективность двух доз вакцины "ЭпиВакКорона" от поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон" составила 2%, сообщает издание РБК со ссылкой на исследование ученых и медиков из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).
"Мы можем сказать, что для "ЭпиВакКороны" показатель эффективности статистически незначим, то есть он неотличим от полного отсутствия эффективности", – отметил один из авторов исследования, директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета Антон Барчук.
В то же время показатель трех доз "Спутника V" составил 71%, показатель "КовиВака" – 46%. При этом эффективность от тяжелого поражения легких составила 76% для двудозного "Спутника V", 36% – для "ЭпиВакКороны" и 80% – для "КовиВака".
В исследовании были проанализированы данные пациентов, которые получили положительный тест на COVID-19 и были направлены на компьютерную томографию в два амбулаторных центра МИБС в Санкт-Петербурге с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года. Таким образом, в исследовании приняли участие 23 996 человек.
Согласно результатам, распределение было следующим:
Таким образом, среди более шести тысяч привитых двумя дозами "Спутника V" повреждений легких не получил 3 631 человек, какое-либо поражение обнаружено у 3 135 пациентов, серьезное повреждение получили 52 человека.
Из 314 вакцинированных "ЭпиВакКороной" никакого поражения не получили 104 участника, у 210 оно было в каком-либо виде, у пяти повреждения были серьезными.
Из 821 человека с прививкой "КовиВака" у 421 не было повреждений, у 400 были в каком-то виде, у четверых они были тяжелыми.
Среди невакцинированных 8 254 человек из более чем 12 тысяч получили какое-либо повреждение легких, у 257 оно было серьезным. Еще у 4 454 человек поражения не было.
При этом 244 случая серьезного поражения легких зафиксировано при распространении "Дельты", в то время как во время распространения "Омикрона" – 94.
По словам Барчука, на основе данного исследования нельзя делать окончательные выводы об эффективности вакцин.
Ранее сообщалось, что в России за неделю снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Показатель упал с 16,6 до 14,3%. Известно, что 88,8 миллиона россиян прошли вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Первую прививку от коронавируса получили более 93,3 миллиона жителей страны.
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