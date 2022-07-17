Женщин с гусем заметили в подмосковной Щербинке. При этом, как уточняется, птица спокойно шла за хозяевами.

У подъезда компания остановилась. Одна из женщин взяла гуся на руки и посадила в контейнер, видимо, для того, чтобы помочь ему подняться по лестнице.

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