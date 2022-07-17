Греф заявил о запуске рефинансирования ипотеки в Сбербанке

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Сбербанк запустил программу рефинансирования ставок по взятым весной 2022 года ипотечным кредитам для своих клиентов с 15 июля, заявил руководитель банка Герман Греф.
"Сбербанк снижает ставки по действующим ипотечным кредитам, которые были взяты нашими клиентами с 1 марта по конец мая по ставке от 13,9%. Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке – до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке", – приводит ТАСС его слова.
Греф отметил, что воспользоваться рефинансированием можно только один раз до 15 октября текущего года. Он также отметил восстановление ипотечного рынка до допандемийного уровня.
По его мнению, возможно небольшое снижение объемов выдачи ипотеки по итогам 2022 года.
Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам на 0,4%. Так, в рамках базовой программы ставка теперь составляет 10,5% годовых.
Решение затронуло кредиты на покупку вторичного жилья и квартир в новостройках, строительство загородной недвижимости, программы рефинансирования, кредиты под залог недвижимости и военную ипотеку.
Новости последнего часа: упрощение рефинансирования ипотеки для получателей маткапитала
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