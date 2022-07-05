Огромные лужи образовались в центре Москвы

На Бауманской улице появились огромные лужи из-за дождя. На кадрах видно, что машины стоят по колеса в воде, люди пытаются не утонуть, стоя на порожке у здания.

Кроме того, жители Балашихи рассказали, что во дворе у одного из домов тоже образовалась большая лужа. Там вода человеку почти по колено, а собака вообще плывет.

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