Дожди и град обрушились на Подмосковье

В Подмосковье начал лить сильный дождь. Например, в деревне Покровке образовались огромные лужи.

Побелела трава в Клинском районе. Там прошел сильный град. Льет как из ведра и в деревне Жостово. Ранее в Московской области выпустили предупреждение о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре.

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