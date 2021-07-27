Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс прокомментировала инцидент на детской площадке в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что очень хотела бы встретиться и поговорить с женщиной, которая потребовала выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки.

Скандал устроила жительница Санкт-Петербурга. Она попросила увести малышей с особенностями развития, потому что они якобы пугали ее внучку.

Полиция Санкт-Петербурга проверяет видео с инцидентом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.