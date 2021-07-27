Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень

Фото:ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В третий раз за 2021 год в районе большого Сочи должны пройти затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что 27 июля прогнозируются постоянные дожди, которые временами будут переходить в ливни. За 12 часов может выпасть 40–50 миллиметров осадков.
Вильфанд добавил, что вода сразу попадет в русла рек, из-за чего их уровень поднимется. Также увеличится риск схода селевых потоков.
Метеоролог напомнил о наводнении в Крымске в 2012 году и сообщил, что нынешняя ситуация очень схожа.
"С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс... Был ряд расчетов после Крымска, что эти небольшие горы вызывают интенсивные осадки. Это бывает, в 2014 году был эпизод. Периодически бывает, в этом году подряд уже три эпизода", – сказал специалист Гидрометцентра.
По словам эксперта, каждый эпизод неблагоприятной погоды является опасным. Так, одним из факторов наводнения в Крымске была неочищенная река, однако в Сочи и окрестностях есть сходные рукотворные факторы, усугубляющие воздействие стихии.
В качестве примера он привел вырубку деревьев вдоль русел рек. Из-за нее ослабевает способность почв впитывать влагу, так что весь дождевой поток попадает в реки и размывает их берега.
Ранее в администрации Сочи предупредили жителей и гостей курорта о дождях с грозами. Их призвали призвали соблюдать меры предосторожности, в период действия предупреждения не отдыхать у воды, а также не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
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