Предъявлено обвинение четырем фигурантам дела о жертвах в Крымске

Фото: vesti.ru

Следствие предъявило обвинение четырем фигурантам уголовного дела о массовой гибели людей при наводнении в Крымске.

"Предъявлено обвинение в окончательной редакции бывшему главе муниципального образования Крымский район Василию Крутько, главе Крымского городского поселения Владимиру Улановскому, бывшему главе Нижнебаканского сельского поселения МО Крымский район Ирине Рябченко, и.о. руководителя МКУ "Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район" Виктору Жданову", — сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По версии следствия, обвиняемые не приняли мер по предупреждению и уменьшению возможного вреда от стихийного бедствия, сообщает РИА Новости.

Напомним, в результате паводка 6–7 июля в Геленджике, Крымске, Новороссийске и близлежащих поселках Краснодарского края затопило 7,2 тысяч жилых домов. Полностью утратили имущество 29 тысяч граждан, погибли более 170 человек.