В Москве задержали подозреваемого в торговле поддельными сертификатами о вакцинации

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В столице полицейские задержали 30-летнего уроженца ближнего зарубежья, которого подозревают в производстве, хранении и перевозке с целью сбыта поддельных медицинских документов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что правоохранители выяснили, что на одном из сайтов продавался поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса. Заказ привозил курьер. Полицейским удалось выйти на след производителя поддельных документов и задержать его.

"В ходе обыска в его квартире обнаружено и изъято более 300 бланков сертификатов, а также 20 уже заполненных и готовых к продаже документов", – отметила Волк.

По данному факту возбудили уголовное дело. В содеянном фигурант признался и рассказал, что продавал поддельные сертификаты за 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские с начала года изъяли свыше 700 поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.

В городе продолжаются мероприятия по выявлению и перекрытию каналов сбыта поддельных медицинских документов.