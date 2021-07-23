Свыше 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъято в столице с начала года

09:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные полицейские с начала года изъяли свыше 700 поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом говорится на сайте "МВД Медиа".
Уточняется, что в городе продолжаются мероприятия по выявлению и перекрытию каналов сбыта поддельных медицинских документов.
"Это, прежде всего, поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19, а также справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии антител либо о наличии противопоказаний к проведению вакцинации. В рамках проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также различные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций", – говорится в сообщении.
Ранее полиция Москвы задержала трех мужчин за изготовление и продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19. В зависимости от времени изготовления поддельные документы стоили от 4 до 5 тысяч рублей.
У мошенников нашли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Москве поймали продавца фальшивых медотводов от вакцинации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: