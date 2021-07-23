Свыше 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъято в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные полицейские с начала года изъяли свыше 700 поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом говорится на сайте "МВД Медиа".

Уточняется, что в городе продолжаются мероприятия по выявлению и перекрытию каналов сбыта поддельных медицинских документов.

"Это, прежде всего, поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19, а также справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии антител либо о наличии противопоказаний к проведению вакцинации. В рамках проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также различные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций", – говорится в сообщении.

Ранее полиция Москвы задержала трех мужчин за изготовление и продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19. В зависимости от времени изготовления поддельные документы стоили от 4 до 5 тысяч рублей.

У мошенников нашли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

