На юго-востоке Москвы водитель сбил двух пешеходов и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке столицы легковой автомобиль сбил двух пешеходов, после чего сразу скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 64 по Нижегородской улице. Позже сотрудники полиции нашли водителя машины в том же районе и задержали.

"В 20:51 поступило сообщение о ДТП. <...> Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия", – отметили в ведомстве.

По факту инцидента проводится разбирательство.

Ранее в столичном районе Марьино девушка-подросток попала под колеса автомобиля. Уточнялось, что 15-летняя девочка пересекала нерегулируемый пешеходный переход, когда на нее совершил наезд автомобиль BMW.

Пострадавшую с ушибами конечностей госпитализировали в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

