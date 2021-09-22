Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ продлило упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для людей, пострадавших на производстве, до 1 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 марта 2022 года. Такое решение приняло правительство", – отмечается в сообщении.

Власти уточнили, что временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие полгода. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы.

Как отмечается, все нужные документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения через электронную систему.

Касательно граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания, размер страховых выплат зависит от степени утраты трудоспособности. Ее устанавливает бюро медико-социальной экспертизы. Сообщается, что также без личного посещения бюро пострадавшему назначается или продлевается программа реабилитации. Все данные поступают через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы направляются гражданам заказным письмом.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект о гарантиях для получателей пенсии по потере кормильца. Сейчас, если совершеннолетие наступило после окончания школы, но до поступления в университет или колледж, выплата гражданам прекращается до 1 сентября.